Спикеры со всех уголков Беларуси и встроенный в пол экран. Какие фишки будут у нового ток-шоу СТВ?
Новости Беларуси. Сегодня наш телеканал работает в усиленном режиме. Помимо прямых включений и эксклюзивных интервью из Дворца Республики, вечером 11 февраля пройдет премьера ток-шоу «По существу». Оно выйдет в прямом эфире сразу после информационного канала на СТВ в 20:30. Сейчас телевизионная команда занимается последними приготовлениями специальной студии.
Подробности расскажет Юлия Стриго.
Юлия Стриго, корреспондент:
Вот так выглядит новая студия, подготовленная специально для премьеры. Наша команда строила ее с нуля. Она полностью готова, завершаются последние приготовления.
Замгендиректора СТВ о новой студии: создавалась, чтобы не ограничивать творческий полёт какими-то формами
Пройдусь по основному техническому оснащению студии.
Первое, что бросается в глаза – это большой экран, который позволит насытить ток-шоу визуальными эффектами. Здесь будут транслироваться различные видеоролики, графика, также можно будет связываться со спикерами онлайн.
Наверное, вы обратили внимание на мой нестандартный внешний вид. Я в кроссовках не по какой-то личной прихоти, такое требование существует для всех, кто ступает на телевизионную площадку. Дело в очень привередливом покрытии площадки – полы стеклянные. Перед включением нас заставили надеть бахилы.
Также в пол встроен еще один экран. Благодаря этому любое обсуждение во время ток-шоу будет дополняться видеорядом из разных точек студии. Например, сегодня одна из заставок – карта Беларуси. И это очень символично, ведь в ток-шоу примут участие гости из разных регионов.
Для них здесь уже оборудованы вот такие трибуны. Как заверили мои коллеги, разговор будет очень насыщенным.
Шеф-редактор ток-шоу «По существу»: это будет очень предметный разговор на конкретные темы
Ток-шоу «По существу» выйдет в прямом эфире 11 февраля в 20:30 сразу после информационного канала.
Замгендиректора СТВ о новой студии: создавалась, чтобы не ограничивать творческий полёт какими-то формами
Новости Беларуси. Техническая служба проверяет каналы связи, освещение, звук новой студии СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, конечно, важно правильно расставить камеры, чтобы зритель смог наблюдать за ток-шоу с разных ракурсов. Студия самая большая в истории телеканала. И главное ее предназначение – производство национального контента.
Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Общая площадь студии – более 500 квадратных метров. Но полезная площадь, пригодная для съемок, – больше 350 квадратных метров. Конечно, здесь не проведешь концерт уровня Дворца Республики, здесь просто нет столько места, но для телевидения здесь, в принципе, достаточно. Это концерты, ток-шоу, записи каких-то программ, вплоть до съемок рекламных роликов.
В принципе, все, что сейчас производится телеканалами, может быть здесь снято. Исключением остаются культурно-массовые мероприятия, где, допустим, две тысячи человек. Студия создавалась из той концепции, чтобы не ограничивать творческий полет какими-то формами. То есть, в принципе, можно все изменить. Абсолютно все.