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Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году

12.12.2017 - 22:36

Новости Беларуси. Строительство спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств закончат раньше намеченного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Он откроет свои двери в начале 2019 года к Евроиграм. Здесь можно не только заниматься спортом, но и организовывать культурно-массовые мероприятия.

Современное сценическое оборудование и большой зрительный зал на 1200 мест позволят студентом ставить спектакли на высшем уровне. 

Владимир Насеня, проректор по общим вопросам Белорусского государственного университета культуры и искусств: 
Нашим студентам будет предоставлен спортивный зал общей площади порядка 280 метров для занятий игровыми видами спорта. Также здесь будет 2 тренажёрных зала, оборудованные силовыми и кардиотренажёрами. 

Общая площадь центра составит более 7 тысяч квадратных метров. На его строительство потратят около 8 миллионов рублей. 

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году

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