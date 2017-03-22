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Спортивно-стрелковый комплекс в Уручье реконструируют к концу 2018 года

22.03.2017 - 19:31

Новости Беларуси. Реконструкция спортивно-стрелкового комплекса в Уручье завершится к концу 2018 года.

Этот объект полным ходом готовят к предстоящим Европейским играм.

Решение о проведении масштабных соревнований в Беларуси было принято  осенью 2016 года.

В итоге вниманию спортсменов и болельщиков предстанут объекты европейского уровня. К примеру,

этот спортивно-стрелковый комплекс строится как для профессионалов, так и для любителей.

Сразу же запланировано проведение здесь первых соревнований. Они станут своеобразным тестом готовности объекта к Европейским играм.

Юрий Архипенко, генеральный секретарь Белорусской Федерации стрелкового спорта:
В нашей стране пока нет ни одного открытого тира по стрельбе,

а олимпийские упражнения выполняются в 6 дисциплинах в открытых тирах.

Данный стрелковый стадион реконструируется для того, чтобы здесь занимались стрелковым спортом национальная команда, детско-спортивные школы.

Хорошим дополнением к спортивному облику столицы станет также новый центр художественной гимнастики. В районе «Минск-Арены» появиться он должен в конце 2017 года.

А это восемь площадок, залы хореографии, медико-восстановительный центр и даже общежитие.

А вот открытие Европейских игр запланировано на обновленном стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Микуленок,  директор КУП «УКС Мингорисполкома»:
Контуры самого стадиона вырисовались,

трибуны практически готовы,

летом начнётся монтаж кресел на тех трибунах, на которых будут закончены козырьки – металлоконструкции. В текущем году –

летом будет закончена работа по разминочному стадиону.

Напомню, первые Европейские игры прошли в Баку. Более пяти с половиной тысяч спортсменов из пятидесяти стран Европы состязались в тридцати видах спорта. Всего же разыграли 253 комплекта наград. Тогда в победную тройку вошли Россия, Азербайджан и Великобритания.

Сборная Беларуси в медальном зачете заняла 7 место.

Спортивно-стрелковый комплекс в Уручье реконструируют к концу 2018 года

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