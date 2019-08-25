«Справедливое отношение и безопасность». Подводим итоги большого совещания Президента Беларуси с силовым блоком
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил существенные недостатки в правоохранительной системе страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Думали ли вы, что самое главное дает человеку государство? Если нет, предложу вам свой вариант. Соглашаться не обязательно, но рассмотреть стоит. Справедливое отношение и безопасность. Причем во всех аспектах этих понятий.
Ну, например, политическая безопасность. Власть сохраняет суверенитет и независимость, не ввязывается в международные конфликты. Или в экономике – гарантирует право на труд и справедливую его оплату, читай, защищает от бедности. Или в социальной сфере – когда речь о достойном образовании, качественной медицине, возможностях проявить себя творчески.
Ну и в самом что ни на есть прямом значении этого слова – это я состоянии защищенности жизни, здоровья и прав человека от преступных посягательств. Быть в безопасности. Думаю, все этого хотят.
А чтобы так оно и было, в каждом государстве есть специально обученные люди, призванные обеспечивать эту самую безопасность. Так называемый силовой блок. И нет сомнения в том, что по большому счету наши силовики справляются со своими обязанностями. Мы все ощущаем это на себе, когда выходим на улицу и не боимся. Более того – не боимся пускать на улицу детей, даже в темное время суток.
Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. И последнее время этих деталей с негативной коннотацией всплывает все больше. Сложно даже представить, как чувствует себя человек, обвиненный в преступлении и находящийся под следствием. Даже виновный, не говоря уже о тех, кто ни в чем не виноват. По уму обвинение должно быть обоснованным, расследование – кротчайшим по срокам, суд – справедливым. Но выясняется, что так происходит не всегда.
Президент пошел на беспрецедентный шаг – он решил рассказать силовикам, да и всему обществу о том, что происходит в правоохранительной системе. В общем, не вдаваясь в подробности, но памятуя о конкретных примерах, которых немало.
А все потому, что основа государственной политики в нашей стране, и Президент не устается это подчеркивать, – справедливое отношение к людям. Ведь только через справедливость можно завоевать доверие. А доверие общества к государству – основа стабильности, которую мы все так ценим.
С подробностями совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов корреспондент Юлия Бешанова.
О том, что пришло время серьезно поговорить с силовиками, глава государства говорил не единожды. Но встреча несколько раз откладывалась. К совещанию готовились очень тщательно, ведь на кону безопасность каждого из нас, да и в целом внутриполитическая ситуация в стране.
Александр Лукашенко в зале появился с 20-минутным опозданием. Извинился и объяснил: утро начал с изучения оперативных документов. Забегая вперед: Президент гриф секретности с папки снял, критики было много. Но справедливости ради отметим: да, проблемы в системы есть, и они действительно серьезные. Но не фатальные.
Александр Лукашенко: В основе всей нашей политики всегда были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему
Александр Лукашенко: Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части
Тема безопасности и доверия к правоохранителям настолько серьезна, что Президент пошел на беспрецедентный шаг: озвучил самые нелицеприятные, а порой и шокирующие факты. Ничего не скрывая. И это вовсе не популизм или показательное наказание.
Только так, открыто и прозрачно, можно выровнять крен в работе силовиков и настроить всю систему на курс справедливого отношения к людям. Пока же имеем халатное отношение к обязанностям, злоупотребление служебными полномочиями, фальсификацию доказательств – фактов достаточно.
Александр Лукашенко: Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела
К давлению на суды мы еще вернемся. Пока же буквально по пунктам поговорим о системных сбоях в работе силового блока.
Теоретически правоохранители избавляют общество от преступников. Практически – часто работают по плану и ради галочки.
Александр Лукашенко: «В качестве нарушений фиксировались доведения плановых заданий по пресечению необходимого числа преступлений»
Статистика – вещь упрямая. Огромное количество уголовных дел следователи возбуждают, не разобравшись в инциденте.
В 2017-м было прекращено порядка 4000 уголовных дел, в 2018-м – на 500 больше. В этом только за первое полугодие уже 2500.
Важный нюанс: дело даже не в том, что неэффективно используются ресурсы – за каждым таким «дутым» делом судьба человека и его семьи. Казалось бы, Президент говорил элементарные вещи: под стражей должны содержаться только те, кто скрывается от правосудия. На деле половина обвиняемых ждут суда за решеткой.
Еще страшнее тот факт, что порой годами сидят невиновные.
Александр Лукашенко: «Больше полугода человека держали в застенках, не доказали, выпустили. Кто за это ответил?»
Требование Президента очевидно: давать ход только коррупционным фактам с железными доказательствами.
Александр Лукашенко: «Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей»
Обоснованные претензии практически по всем правоохранительным фронтам. Суды, например, излишне требовательны. О проблеме сами судьи знают, но есть и обратная сторона медали: часто следователи подменяют реальную работу бумажной. В итоге тома уголовного дела с доказательствами, которые вовсе не нужны суду.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Мания какая-то многотомности дел. Чем больше томов, тем вроде бы вина лучше доказана. Но нам нужны конкретные. Пусть их будет меньше, но пусть они будут лучше. Если они конкретные, не вызывают сомнений, если на видеозаписи есть конкретно сам факт получения взятки – нам не нужны другие доказательства.
Я об этом говорил, что следователи сегодня должны максимально использовать новые технические возможности, которые у них есть.
Право высказаться и обозначить свою позицию на совещании получил каждый. Посылы Президента присутствующие должны довести до каждого сотрудника.
Александр Лукашенко: «Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково»
Итоги совещания будут обсуждать еще долго.
Но давно прошло время разговоров. Есть проблемы – нужно оперативно искать их решение.
Станислав Зась: «В ходе нашей работы не должен пострадать ни один невиновный человек»
Разговор во Дворце Независимости действительно стал историческим. Все изъяны системы как на ладони. Но строить суверенное государство можно только на доверительных началах. Когда народной власти, а значит и силовому блоку, граждане безоговорочно доверяют и не сомневаются в ее справедливом отношении к каждому из нас.
«Встреча должна стать исторической». Все темы совещания Президента Беларуси с силовым блоком страны в одном материале
Новости Беларуси. От качества следствия до злоупотребления служебными полномочиями и оказания давления на судейский корпус. Александр Лукашенко отметил существенные недостатки в правоохранительной системе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 августа во Дворце Независимости состоялся большой разговор с силовым блоком. Это совещание глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. Уже в начале Президент призвал участников диалога к открытости, подчеркнув, что эта встреча не для отчета друг перед другом, а для решения конкретных проблем. Первостепенная задача, которую поставил глава государства – защита права человека и справедливое к нему отношение. При этом требовательность к качеству работы правоохранителей отныне будет только возрастать.
Подробности у корреспондента Евгения Пустового.
Сегодня во Дворце Независимости все больше «звезды» силового блока. Разговор на одну из самых острых тем – о работе правоохранительной системы. Провести ее ревизию глава государства обещал на недавней встрече с руководителем Следственного комитета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У людей порой складывается впечатление, что сегодня сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересует не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Когда с ними знакомишься, складывается такое впечатление.
Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны носить погоны, должны быть эти люди изъяты в первую очередь из нашего общества. Прежде, чем те преступники, назовем их так до суда, дела которых они расследуют.
Перед этой встречей глава государство тщательно изучил все резонансные материалы – от сфальсифицированных коррупционных процессов до фактов ложной борьбы с самыми беззащитными фигурантами наркотических дел. Изучил и вынес вердикт: после сегодняшнего совещания подобного повториться не должно.
Александр Лукашенко:
Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том плане, что после сегодняшнего нашего разговора (а я думаю, он у нас не просто состоится, но получится), ситуация изменится кардинально в лучшую сторону по тем недостаткам, которые мы выявили в процессе подготовки этого совещания и еще будут выявлены в ходе нашего разговора.
Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти
Президент открыто говорит о том, что обсуждают на кухнях или в Telegram-каналах. О проблемах, которые надо выжигать каленым железом. И это не политический реверанс в канун избирательной кампании – Александр Лукашенко никогда не раскланивался в политтехнологичных па.
Александр Лукашенко: Дело абсолютно не в выборах
Александр Лукашенко:
Если объективно, в самом начале чтобы не сложилось совсем превратное мнение о работе правоохранительного блока и вообще органов власти, хочу сказать: в основе всей нашей политики всегда были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему. Я об этом так часто говорю, что многие думают о том, что для какого-то пиара или популизма это говорю. Если вы так думаете, вам во власти делать нечего. Еще подчеркиваю: главное – это человек. И главное в нашей политике в отношении этого человека – это справедливость.
Зачастую по тем, кто защищает, расследует и судит, судят об эффективности всей государственной системы. Недоверие закону и дискредитация его институтов приводят к ослаблению и даже разрушению государств.
Александр Лукашенко: Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части
В стране создана отдельная система следственных органов. Глава государства стал инициатором создания Следкома – ведомства, независимого от других силовиков в принятии решений. У белорусских следователей только один ориентир – закон. Но они его сами порой нарушают.
Александр Лукашенко:
Склепали, сформировали. Не получается на каком-то этапе – адвокат занял определенную позицию, подозреваемый, свидетель или кто-то «не понимают» людей в погонах – начинается давление на них, как я говорил, вплоть до судей. Чтобы получить заранее нужный результат идут на фальсификацию.
Фиксируйте, Наталья Ивановна (Кочанова – прим. ред.), по этим всем вопросам придется принимать жесточайшие решения.
По уголовным делам и материалам проверок, как я уже говорил, склонение к даче нужных показаний либо к отказу от заявлений, искусственное создание условий для противоправной деятельности с целью ее пресечения.
Наши спецподразделения завсегдатаи первых мест на международных соревнованиях «антитеррор». Но международный авторитет доблестных бойцов «Алмаза» или СОБРа зачастую портят их же кабинетные коллегии – следователи и оперативники, которые, не разобравшись в ситуации, задействуют грозную силу в поимке псевдопреступников.
Александр Лукашенко:
Это не дело, что заставляют двухметровых ребят весом 150 килограмм во всем обмундировании с палками, боеприпасами и оружием врываться в дома граждан и издеваться над ними. Смотрите, чтобы сами не попали под этот каток.
Далеко не все задержанные оказываются виновными.
Александр Лукашенко:
Народным языком говоря: посадили человека, в следственном изоляторе бедолага томится, проходит время, доказательств нет – человека выпустили. В 2018 году освобождено из-под стражи 27 таких лиц. При этом особую озабоченность вызывает продолжительность применения данной меры. В частности, в отношении лиц, по которым впоследствии было прекращено предварительное расследование по реабилитирующим основаниям. Срок заключения под стражу в ряде случаев достигал свыше полугода. Больше полугода человека держали в застенках, не доказали, выпустили. Кто за это ответил?
Отдельная тема – совещания и в целом работа силовиков. Показатели. Порой за цифрами не видят людей, граждан, которых и призваны защищать.
Теперь стоит задача на законодательном уровне разработать новую оценку работы милиции, следствия и КГК. Палочная система – советский пережиток, но и в новых условиях она находит питательную среду. Поручение главы государства выжигать каленым железом наркотическую заразу самые ретивые опера восприняли по-своему. Легче бороться с несмышлеными подростками, чем с взрослыми и хитрыми дельцами.
Александр Лукашенко:
Ну конечно, проще всего поймать какого-то бомжа с наркотиками, а то еще и подкинуть наркотики неугодным и отметить эту «борьбу». Кому это надо?
В качестве нарушений фиксировались доведения плановых заданий по пресечению необходимого числа преступлений, что приводило к массовым задержаниям потребителей наркотиков и курьеров-закладчиков. Накопление эпизодов, длительное наблюдение, фиксация фактов, задержание потребителей по одному при выходе из мест совместного потребления и другое. А так же провокации, в том числе с участием своих источников по склонению граждан к приобретению и употреблению наркотиков. А так же личное участие в незаконном обороте.
Пожалуй, самая резонансная и острая тема – борьба с коррупцией. Весомая статья порой шьется белыми нитками, а Президент уже неоднократно требовал: факты на стол, и только тогда виновного в тюрьму.
Под следственный молот борьбы с коррупцией попадают разные люди – виновные и те, чья вина не доказана. Президент привел в пример нашумевшее дело в отношении главного инженера МЗКТ. С таким подходом в борьбе с мздоимством далеко не уедешь.
Александр Лукашенко:
Взятка – это когда вы зафиксировали аудио, видео, что человеку принесли и дали взятку. Все, никуда не денешься, не отвертишься. И все практически уголовные дела КГБ о крупных взятках, в том числе в здравоохранении в последнее время, по Мингорисполкому (там десятками задерживали) когда мне докладывали, я не глядя санкционировал самые жесткие меры к этим людям. Потому что вот они, факты, зафиксированы.
А что такое «человек где-то вспомнил, что он кому-то дал взятку»? И начинается! Это особенно для милиции характерно, тому же ГУБОПиК. Кто-то где-то сказал, человеку заломили руки и начали выкручивать. Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей, ибо мы придем к тому, что в обществе появится и буйно будет процветать практика: не понравился человек – оговорил его, дал против него показания, и пошли. Более того, не обязательно руки завернуть и куда-то его поместить. Начинается слежка за этим человеком, человек травмируется. Особенно это касается людей, которые занимают высокие должности, начиная от райисполкома, и заканчивается правительством. И таким образом счеты сводят с людьми.
Порой среди абсурдных проблем ошибки в оформлении дел: следователи ошибаются, словно второкурсники юрфака. В процессуальных действиях каждая запятая важна как во фразе «казнить нельзя помиловать».
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Некоторые недостатки в работе Следственного комитета как раз объясняются тем, что на какой-то стадии ведомственный, внутриведомственный и межведомственный процессуальный контроль был ослаблен. То есть был нарушен главный принцип, конституционный принцип уголовного правосудия – принцип презумпции невиновности.
Когда органы предварительного расследования, органы дознания придают особое значение первичным оперативным данным, полученным в начальной стадии уголовного процесса. И затем, как правило, значение этих доказательств переоценивается. А затем, в ходе дальнейших процессуальных действий, они не подтверждаются.
В целом в стране налажена и эффективно работает система безопасности. Но корректировать, понятно, надо, чтобы с одной стороны сохранить безопасность на улицах и неприкосновенность личности, а с другой – неотвратимость не только законного, но и справедливого наказания. Президент вскрыл все изъяны правоохранительной системы, чтобы сначала решить, а потом уже забыть о них.
Александр Лукашенко: «Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково»
То, что в целом система работает эффективно, подтверждают и раскрытые факты против отдельных людей в погонах.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Те посылы, которые прозвучали со стороны главы государства ко всем правоохранителям, которые сидели в зале, можно свести к двум основным тезисам.
Первое – это то, что в ходе нашей работы не должен пострадать ни один невиновный человек. Понимаете, не срок получить, а вообще преследоваться каким-то образом. Поэтому тут очень важна квалификация всех сотрудников правоохранительных органов с самого начала оперативно-розыскной деятельности и заканчивая направлением дела в суд.
И второй посыл – неотвратимость наказания должна быть обеспечена. Это, в общем-то, неизбежное условие для того, чтобы страна жила стабильно в правовом поле и господствовал закон.
Все посылы из Дворца Независимости сегодня звучат не только в СМИ, но и в каждом управлении и райотделе, каждом кабинете. Задача для губернаторов – на местах отлаживать работу силовиков, чтобы не ради званий и премий старались, а для интересов закона и прав людей.