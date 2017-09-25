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Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске

25.09.2017 - 16:40

Новости Беларуси. К транспортному коллапсу 25 сентября привела авария на выезде из Минска. Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте.

Тягач с прицепом двигался по первой полосе.

Впереди из-за ДТП начали тормозить машины. В результате несоблюдения дистанции тягач въехал в грузовик с фургоном. Это спровоцировало еще несколько столкновений.

Очевидец:
Кабина грузовика была опрокинута назад, два грузовика столкнулись. Люди объезжали по тротуару, скорой не было. ГАИ очень быстро отреагировали, приехали.

К счастью, обошлось без жертв. Сейчас движение на этом оживленном участке нормализуется.

Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске
Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске
Фото. Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске
Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске
Фото. Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске
Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске
Фото. Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске

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