Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте: транспортный коллапс в Минске

Новости Беларуси. К транспортному коллапсу 25 сентября привела авария на выезде из Минска. Сразу четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте.

Тягач с прицепом двигался по первой полосе.

Впереди из-за ДТП начали тормозить машины. В результате несоблюдения дистанции тягач въехал в грузовик с фургоном. Это спровоцировало еще несколько столкновений.

Очевидец:

Кабина грузовика была опрокинута назад, два грузовика столкнулись. Люди объезжали по тротуару, скорой не было. ГАИ очень быстро отреагировали, приехали.