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Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит 1020 рублей в 2019 году

30.01.2019 - 16:37

Новости Беларуси. Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2019 году не превысит 1020 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на эту планку ориентируются в Министерстве архитектуры.

В 2019 году в Беларуси планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья. При этом увеличится количество арендных и квартир для многодетных семей.

Впрочем, доступными жилые квадраты должны постепенно стать для всех желающих. Власти готовят для этого ряд новых инструментов, таких как ипотека и жилищные сбережения. Последние могут появиться уже в 2019 году. Соответствующий документ практически готов и проходит необходимые согласования.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Человек накопит определенное количество финансов, после чего он сможет взять кредит, на что не хватает, в банке и построить свое жилье. Эта система хороша тем, что смогут строиться как нуждающиеся, так и не нуждающиеся. Почему еще и не нуждающиеся, потому что чем больше будет масса финансов, тем быстрее и большее количество людей сможет реализовать мечту о своей квартире.

Александр Авраменко также рассказал, что в ближайшее время существенно сократится очередь для многодетных. Время ожидания жилья для таких категорий не должно выходить за пределы одного года. И основная работа в этом направлении предстоит в ближайшие два года.

Еще одна горячая тема – долгострои, то есть дома со сверхнормативным строительством. На данный момент их в стране осталось 19. И введут в строй их даже раньше обещанного срока – первого полугодия 2019-го.

Еще одно новшество – пилотный проект по строительству жилья для минчан в Смолевичах. Здесь планируют несколько упростить процесс формирования списков – потенциальных обладателей ключей от новой квартиры.

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