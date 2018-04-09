Средняя зарплата – 1047 рублей. Партизанский признан лучшим районом Минска по итогам 2017

Новости Беларуси. Партизанский район признан лучшим в столице по итогам 2017 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Средняя заработная плата здесь составила 1047 рублей. Экспорт товаров также прибавил: в бюджет столицы он внес почти 600 миллионов рублей. Флагманами экономики района по-прежнему остаются знаменитые в стране и мире моторный и тракторный заводы.

Растет доля и частного бизнеса. Сейчас здесь зарегистрировано почти 4000 организаций и более 3000 индивидуальных предпринимателей.