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Средняя зарплата минчан увеличилась на 143 рубля

24.01.2017 - 22:02

Новости Беларуси. Средняя начисленная заработная плата столичных жителей в декабре увеличилась на 143 рубля и 70 копеек (по сравнению с ноябрьской). Одной из самых высоких она стабильно остается в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания.

Также по итогам декабря 2016 года в числе лидеров оказались специалисты, занятые в области информации и связи.

Далее идет сфера финансовых услуг и страхования, а также воздушного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Меньше всего в декабре 2016 года получали работники библиотек, архивов и музеев.

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