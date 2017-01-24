Средняя зарплата минчан увеличилась на 143 рубля

Новости Беларуси. Средняя начисленная заработная плата столичных жителей в декабре увеличилась на 143 рубля и 70 копеек (по сравнению с ноябрьской). Одной из самых высоких она стабильно остается в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания.

Также по итогам декабря 2016 года в числе лидеров оказались специалисты, занятые в области информации и связи.

Далее идет сфера финансовых услуг и страхования, а также воздушного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.