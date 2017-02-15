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Сретение 15 февраля празднуют православные христиане

15.02.2017 - 14:53

Новости Беларуси. Православные христиане 15 февраля отмечают один из 12 главных православных праздников – Сретение. Это слово с древнеславянского переводится как «встреча».

В Ветхом Завете сказано, что в этот день родители принесли младенца Иисуса в иерусалимский храм для обряда посвящения.

Там их встретил праведный старец Симеон, он и узнал в ребенке Господа, который должен стать Спасителем. С тех пор много веков подряд на Сретение в церкви освящают свечи в знак очищения мира истинным светом. Сегодня в храмах много детей. Именно к ним обращается Церковь, приветствуя тех, кто делает

Сретение 15 февраля празднуют православные христиане

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