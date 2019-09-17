США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов
Новости Беларуси. США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.
Как сообщает БЕЛТА, об этом 17 сентября заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с Президентом Беларуси.
«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», – сказал Дэвид Хэйл.
«Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение – большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути», – подчеркнул заместитель госсекретаря США.
Дэвид Хэйл отметил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.
«А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси», – добавил заместитель госсекретаря США.
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Новости Беларуси. Минск и Вашингтон продолжают диалог. Во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с заместителем государственного секретаря США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти переговоры стали по-настоящему историческими для белорусско-американских отношений.
После долгого перерыва стороны решили вернуть послов. До этого Беларусь и США представляли временные поверенные. Это большой шаг, который поможет активизировать сотрудничество. Ведь до 2008-го Соединенные Штаты были в числе основных экономических партнеров нашей страны. И сегодня глава государства заявил, что Беларусь намерена делать все, чтобы отношения двух стран развивались.
Из Дворца Независимости – материал корреспондента Алены Сыровой.
Алена Сырова, корреспондент:
Действительно сенсационные политические новости этим вечером приходят из Дворца Независимости. Впервые после 10-летнего перерыва США и Беларусь объявили о готовности вновь обменяться послами. Но обо всем по порядку.
Напомним, в 2008 году в ответ на ряд недружественных шагов со стороны наших американских партнеров (в частности, введение санкций) мы сократили количество сотрудников Посольства, понизили статус нашего диппредставительства.
Однако в последние несколько лет со стороны США риторика стала приобретать более дружественный характер. Возобновились визиты, некоторые ведомства стали обмениваться опытом (например, Следственный комитет и ФБР). К нам стали приезжать высокопоставленные американские чиновники, и в марте 2019 года Беларусь приняла решение не ограничивать количество сотрудников Посольства США.
А уже в августе Президент нашей страны провел встречу с тогда еще советником президента США Джоном Болтоном. Эта встреча вызвала резонанс в ряде стран.
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Что уж говорить о сегодняшнем визите заместителя госсекретаря Дэвида Хэйла. Он курирует политические вопросы и до приезда в Минск побывал в Берлине.
Александр Лукашенко, приветствуя гостя, отметил важность именно такого диалога – США - Европа (особенно Восточная), учитывая те шероховатости, которые сегодня есть в отношениях политических гигантов по обе стороны океана. Они негативно сказываются на обстановке в нашем регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин Хэйл, приятно вас видеть здесь – не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что Соединенные Штаты наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь. В это сложное время ваш интерес к этому региону обнадеживает.
Возможно, мы находимся в плену неких измышлений средств массовой информации. Но как нам здесь кажется в Беларуси, Европа и вообще планета переживают непростые, сложные времена. Естественно, частенько здесь обвиняют в усложнении этих времен Соединенные Штаты Америки. Но мы прекрасно понимаем, что не бывает так в жизни, что один кто-то виноват, а все остальные мягкие, белые и пушистые. Наверное, здесь мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация.
Я убежден, что ваш визит в Беларусь, по крайней мере, руководству Беларуси, белорусскому народу, представит возможность более объективно посмотреть на мир, исходя из той информации, которую я рассчитываю получить от весьма просвещенного, информированного человека.
Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь приветствует заявления и США, и России относительно отсутствия планов по размещению ракет средней и малой дальности в Европе. И это несмотря на выход обеих сверхдержав из этого договора. Наша страна против провокаций и возможного появления новых конфликтов. Их, констатировал наш Президент, и так в регионе достаточно.
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Беларусь всегда была открыта для диалога и в общем-то логично, что подтверждением приверженности выстраивания такой линии между нашими странами стало решение о возвращении послов. Об этом замгоссекретаря говорил сегодня сначала с главой нашего МИДа, а после встречи с Президентом Беларуси выступил с официальным заявлением во Дворце Независимости.
Дэвид Хэйл, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам:
Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь выбирать между Востоком и Западом. США уважает желание Беларуси определять свою судьбу самостоятельно и вносить свой вклад в мир и стабильность в регионе.
Беларусь – страна с богатой историей и людьми, высоким потенциалом. И мы надеемся на расширение сотрудничества с белорусским правительством и народом для использования всего потенциала двусторонних отношений.
Наш министр иностранных дел в свою очередь отметил: самое главное, что у двух стран есть взаимная заинтересованность, чтобы поступательно, но необратимо развивать наши отношения.
США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
У нас есть ощущение того, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных в делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки. И более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами.
Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении развития отношений. Мы благодарны за этот интерес нашим американским друзьям и готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества с такой целью, чтобы этот процесс стал необратимым.
Обмен послами – это очень важный шаг по направлению к нормализации общения и взаимодействия между двумя суверенными государствами. Конечно, Беларуси и США еще предстоит решить ряд сложных вопросов. Но все же, согласитесь, теперь это будет делать намного проще.