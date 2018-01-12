Стала известна дата финала национального отбора на конкурс «Евровидение»

Новости Беларуси. Скоро станет известно имя исполнителя, который представит Беларусь на музыкальном конкурсе в Португалии.

Как сообщает БЕЛТА, представитель Беларуси на популярном международном конкурсе будет определен 16 февраля. За месяц до этой даты состоится жеребьевка конкурсантов, прошедших в финал.

Накануне после прослушивания жюри определило 11 финалистов.

Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018» (смотрите здесь).

Фото: eurovision.tv

Самым известным участником на нынешнем отборе стал украинский певец Alekseev.

По словам исполнителя, его команда «привыкла каждый раз ставить себе новые цели и преодолевать их».

Клип на конкурсную песню артист представит в середине января – здесь подробнее.