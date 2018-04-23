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Стали известны темы предстоящего Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

23.04.2018 - 16:39

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное политическое событие запланировано на вторник, 24 апреля.

Стали известны особенности предстоящего Послания Президента. В нем будет обозначен круг глобальных задач на перспективу с учетом уже принятых решений и поручений Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. В качестве примеров она привела обсуждавшиеся на уровне главы государства вопросы в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, ценообразования, работы реального сектора экономики, продвижения экспорта, спорта, социальной и молодежной политики, решения в части либерализации условий для ведения бизнеса и поощрения деловой инициативы граждан, развития цифровой экономики, науки и образования.

Таким образом, будут подниматься актуальные вопросы, которые касаются жизни общества в целом и каждого в отдельности.

И дополним, выступление главы государства в Овальном зале будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и национальным радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия Послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

Стали известны темы предстоящего Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

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