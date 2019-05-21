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Стало известно, как будут выглядеть медали II Европейских игр: награды показали в Мирском замке

21.05.2019 - 17:47

Новости Беларуси. Ветвь папараць-кветки, форма без резких углов, наноалмазы и уникальное крепление. Сегодня, 21 мая, стало известно, как будут выглядеть медали II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место торжественной церемонии – Мирский замок – выбрали неслучайно. Сегодня в стены древнего замка прибыла эстафета огня «Пламя мира».

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Ровно за месяц до старта спортивного мультифорума организаторы показали главные трофеи игр. Уникальность медалей – буквально в каждом миллиметре. Так, летнее солнце символизирует время проведения игр. Присутствует и главный символ соревнований – волшебный цветок папоротника.

Около 20 часов уходит на изготовление одной медали. Каждую из них упакуют в деревянный футляр. На его верхней части цвет логотипа игр будет зависеть от занятого места. Всего к Европейским играм изготовят более 1000 медалей.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Абсолютно уверен, что это будет бестселлером у спортивных коллекционеров. Естественно, послужит продвижению Беларуси, чего мы и добиваемся, организуя игры здесь.

Медаль одинаковая для всех видов спорта и программ. Но как только станет известно имя ее обладателя, здесь будет нанесена гравировка, в каком виде спорта и в каком виде программы выиграна эта медаль.

Интересно, что предусмотрены и памятные награды – уменьшенные копии медалей призеров соревнований. Их получат все участники II Европейских игр.

Люди в материале: Георгий Катулин
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