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Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского

13.06.2017 - 22:13

Новости Беларуси. Асфальтоукладчик и легковушка не поделили стоянку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Ремонт на одной из автостоянок на улице Белинского затормозился.

Асфальтоукладчику мешает проехать машина.

Работы здесь начали еще на прошлой неделе. Все автовладельцы свои машины убрали, но на парковке осталось два автомобиля, хозяев которых найти не удалось. В ГАИ заявили, что эвакуировать транспорт нельзя, ведь припаркованы они здесь по правилам.

Владельцев нашли: одну машину отогнали, а вот хозяйка другой потеряла ключи.

Работа встала. 13 июня в присутствии владелицы машину взломали и отогнали. Теперь, говорят дорожники, управятся быстро. Но осадок остался.

Александр Желя, прораб филиала ПМК-1 стройтреста № 35:
Хочется обратить внимание граждан: если оставляете машину, оставляйте какие-то телефоны для связи. Простаивает техника, тратится время.

Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского

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