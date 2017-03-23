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Станции минского метро закрывали из-за постороннего предмета на путях

23.03.2017 - 17:47

Новости Беларуси. Три станции Московской линии метро закрывали днем 23 марта из-за постороннего предмета на путях.

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Источник фото: twitter.com/minmetro
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