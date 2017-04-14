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Станцию метро «Купаловская» закрывали из-за бесхозной сумки

14.04.2017 - 15:59

Новости Беларуси. Днем 14 апреля станция метро «Купаловская» около часа была закрыта для посадки и высадки пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, на платформе кто-то забыл сумку, в ней – личные вещи.


Источник: twitter.com/minmetro

Станция метро «Купаловская»

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