Станцию метро «Купаловская» закрывали из-за бесхозной сумки

Новости Беларуси. Днем 14 апреля станция метро «Купаловская» около часа была закрыта для посадки и высадки пассажиров.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, на платформе кто-то забыл сумку, в ней – личные вещи.
Источник: twitter.com/minmetro
Новости Беларуси. Днем 14 апреля станция метро «Купаловская» около часа была закрыта для посадки и высадки пассажиров.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, на платформе кто-то забыл сумку, в ней – личные вещи.
Источник: twitter.com/minmetro
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