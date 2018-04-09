﻿ Мировые эксперты прогнозирует в Беларуси экономический рост и низкий уровень инфляции | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мировые эксперты прогнозирует в Беларуси экономический рост и низкий уровень инфляции

09.04.2018 - 19:21

Новости Беларуси. Мировые эксперты из рейтингового агентства (дочерняя компания американской корпорации McGraw-Hill, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков) прогнозируют экономический рост и низкий уровень инфляции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики подтвердили кредитный рейтинг страны. Прогноз – стабильный. Эксперты отметили ряд значительных шагов, предпринятых правительством и Нацбанком в части ужесточения денежно-кредитной политики и перехода к более гибкому режиму обменного курса.

Больше новостей экономики за 9 апреля здесь.

Мировые эксперты прогнозирует в Беларуси экономический рост и низкий уровень инфляции

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 09.04.2018
Новости экономики за 09.04.2018
Новости экономики за 06.04.2018
Новости экономики за 06.04.2018
Новости экономики за 05.04.2018
Новости экономики за 05.04.2018
Новости экономики за 04.04.2018
Новости экономики за 04.04.2018
Новости экономики за 03.04.2018
Новости экономики за 03.04.2018
Новости экономики за 02.04.2018
Новости экономики за 02.04.2018
Новости экономики за 30.03.2018
Новости экономики за 30.03.2018
Новости экономики за 28.03.2018
Новости экономики за 28.03.2018
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru