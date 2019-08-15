Станислав Драгун о матче БАТЭ и «Сараево»: «Тяжёлая игра»
Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В Борисове БАТЭ принимал боснийский «Сараево», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В выездном противостоянии парни Алексея Баги добились успеха – 2:1. А дома действовали, выжидая ошибки соперников. Балканцы атаковали, пожалуй, чуть острее, но поразить ворота Чичкана не смогли. Впрочем, и свои тоже сохранили в неприкосновенности.
Ничья – 0:0. И дальше идет БАТЭ. Следующий соперник – казахстанская «Астана».
Станислав Драгун, полузащитник ФК БАТЭ:
Тяжелая игра. Мы рады, что достигли поставленной встречи. Была немножко боязнь ошибиться, потому что любая ошибка могла стать роковой. Хорошо, что это не получилось, и мы пошли дальше в плей-офф Лиги Европы.
Как знали абсолютно досконально, как они будут играть. Это оправдалось. Высокие нападающие, длинные передачи, поэтому мы были к этому готовы. Сегодняшний ноль в нашей графе пропущенных мячей отражает, что мы были готовы.
«Шахтёр» сыграл вничью с «Торино» и завершил выступление в Лиге Европы
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» в Минске на стадионе «Динамо» принимал «Торино», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неделей ранее горняки потерпели сокрушительное поражение от итальянцев со счетом 0:5.
Так что шансов на выход в следующий раунд у команды Сергея Ташуева не было. Оставалось дать бой и постараться напоследок громко хлопнуть дверью. «Шахтер» на равных сражался с «Торино». Ничья – 1:1. «Шахтер» завершил выступление в Лиге Европы.