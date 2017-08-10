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Стараемся, чтобы люди были окружены заботой: главный инженер Минского лесопаркового хозяйства об отдыхе городан на пляже

10.08.2017 - 18:53

Новости Беларуси. Курорт рядом с домом. На пляжах Пристоличья – отдых на любой вкус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К летнему сезону сюда завезли тысячи кубометров песка и заменили полторы сотни кабинок для переодевания, скамеек и зонтиков. Есть где отдохнуть и большим компаниям. За чистотой следят работники лесопаркового хозяйства. На пляжах организован отдельный сбор мусора и ежедневно работает уборочная машина.

Алексей Коляго, главный инженер Минского лесопаркового хозяйства:
Гостей столицы и жителей приглашаем на наши пляжи всегда, стараемся, чтобы отдых людей был окружен заботой, чтобы было чисто. Люди это чувствуют. Становится с каждым годом легче ухаживать за этими пляжами, общество становится более сознательным. Когда стараешься, люди это видят.

Чтобы отдых не закончился трагедией, сотрудники МЧС напоминают об элементарных правилах безопасности. Спасатели внимательно следят за ситуацией вблизи рек и водоемов, чтобы в случае необходимости вовремя прийти на помощь.

Анастасия Швайбович, официальный предствитель Минского областного управления МЧС:
С начала года по оперативным данным на территории Минской области утонуло 28 человек, из низ двое детей. Хотелось бы напомнить элементарные правила безопасности: купаться только в специально оборудованных местах, не заплывать за ограничительные знаки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать с дамб, мостов, пристаней.

Стараемся, чтобы люди были окружены заботой: главный инженер Минского лесопаркового хозяйства об отдыхе городан на пляже

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