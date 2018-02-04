﻿ «Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии

04.02.2018 - 17:14

Новости Беларуси. Почти с трехкратным превосходством – 11:4 –закончился товарищеский матч по хоккею между командой Президента Беларуси и ледовой дружиной «Крестоносцев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так называют команду ветеранов хоккея Швейцарии. Примечательно, что плечом к плечу с капитаном белорусской великолепной пятерки играл младший сын Президента. Уже в первом периоде на счету хоккейного дуэта семьи Лукашенко было две голевых передачи. А свой первый выход на лед среди взрослых «звезд» спорта Николай Лукашенко ознаменовал настойчивыми попытками взять ворота соперника, что самому молодому игроку матча и удалось сделать в третьем периоде.

Олег Антоненко, игрок команды Президента Республики Беларусь:
Видно, что отличается и скорость, и пасы, и броски – всё побыстрее, поэтому, конечно, заметно это. Хороший темп, хорошая игра. С моментами мы стараемся показать комбинационный хоккей, больше пасов, чтобы интересно зрителям было, потому что зрителей полный дворец пришел. Так что стараемся играть красиво.

Владимир Цыплаков, игрок команды Президента Республики Беларусь:
Швейцарцы – не новый соперник для нас. Получаются неплохие игры, что показывает первый период: скорости, удаления, завершения, броски, борьба. Всё в порядке!

Александр Якушев, глава ветеранского хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР»:
Такие игры в любом виде спорта сближают гораздо быстрее, чем даже на дипломатическом уровне, какие-то переговоры.

Команда Президента Беларуси отмечает бесспорную победу, но, в целом, проигравших в этом матче нет. Хоккей, как и спорт – лучший инструмент международной политики. Главой швейцарской команды является Филиппо Ломбарди. Он же – руководитель парламентского Комитета своей страны по внешней политике. Продолжить диалог, в том числе и на ледовой арене, швейцарская сторона пригласила команду Президента Беларуси.

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Фото. Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Фото. Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Фото. Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Фото. Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Фото. Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Фото. Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Эта игра способствует сближению наших стран: Филиппо Ломбарди – о матче команды Президента с ветеранами хоккея Швейцарии
Эта игра способствует сближению наших стран: Филиппо Ломбарди – о матче команды Президента с ветеранами хоккея Швейцарии
«Мы очень ждём вашего визита в конце февраля»: Филиппо Ломбарди на встрече в Палате представителей Беларуси
«Мы очень ждём вашего визита в конце февраля»: Филиппо Ломбарди на встрече в Палате представителей Беларуси
Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии
Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии
Как в Золотурне открывали памятник Тадеушу Костюшке и что общего у Беларуси и Швейцарии. Большой репортаж
Как в Золотурне открывали памятник Тадеушу Костюшке и что общего у Беларуси и Швейцарии. Большой репортаж
Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт
Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт
Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт
Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт
Президент Беларуси 12 мая провел встречу с руководителем швейцарской трейдинговой компании
Президент Беларуси 12 мая провел встречу с руководителем швейцарской трейдинговой компании
В Женеве 27 февраля стартует мероприятие, посвященное 20-летию завершения вывода ядерного оружия из Беларуси
В Женеве 27 февраля стартует мероприятие, посвященное 20-летию завершения вывода ядерного оружия из Беларуси
Все новости по теме Беларусь-Швейцария
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru