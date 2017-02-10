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Старики-разбойники: в Логойске необычным угоном проучили нарушителя парковки

10.02.2017 - 17:37

Новости Беларуси. Необычный угон автомобиля в Логойске. Местный житель припарковал машину возле магазина, а вернувшись назад, на месте транспортное средство не нашел.

Мужчина вызвал милицию, однако помощь правоохранителей не понадобилась. Автолюбитель нашел машину с другой стороны магазина.

Пролить свет на необычное перемещение авто помогла камера видеонаблюдения. Выяснилось, что водитель не заглушил двигатель и оставил машину незакрытой на ключ.

В этот момент к магазину подошли три пенсионера. Один из них таким образом решил наказать водителя за неправильную парковку, сел за руль и отогнал транспортное средство в другое место, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Старики-разбойники: в Логойске необычным угоном проучили нарушителя парковки

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