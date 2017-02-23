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Старые лифты на новые активно меняют в домах Минска

23.02.2017 - 20:01

Новости Беларуси. Столичные дома примеряют обновки! В Минске активно меняют старые лифты на новые. В 2017 году их установят в восемь раз больше, чем в 2016. Своего часа уже ждут более полутора тысяч подъемных механизмов.

На эти цели из городского бюджета намерены выделить больше семи миллионов рублей.

Отечественные лифты пользуются особой популярностью и за рубежом, сообщили в  программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Качина, директор торгово-сервисного центра предприятия по выпуску лифтов:
Срок годности установлен гостом, он составляет  – не меньше 25 лет. В основном потребители наших лифтов  – это Россия, также много лифтов мы поставляем  Украину, Казахстан, Узбекистан, Венесуэлу. Даже два лифта ушли в Германию. 80% уходит на экспорт.

К слову, на установку стандартного лифта уходит полтора-два месяца. По словам рабочих, во время демонтажа старых в шахтах часто обнаруживали необычные находки: ключи и чипы, деньги и ювелирные украшения.

Ценные предметы возвращают хозяевам.

Кроме того, отечественный производитель сегодня готов смонтировать лифты, которые способны сэкономить до 40 %  электроэнергии,

а специальный механизм способен сделать поездку максимально комфортной – с плавным ходом и низким уровнем шума, смотрите подробнее в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Старые лифты на новые активно меняют в домах Минска

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