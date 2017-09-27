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Ставка рефинансирования снизится еще на 0,5 %

27.09.2017 - 17:37

Новости Беларуси. Сегодня стало известно об очередном снижении ставки рефинансирования Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще минус 0,5 % с 18 октября.

Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Это уже 8 снижение ставки с начала 2017 года. Сейчас ее размер составляет 11,5 %. Этот важнейший показатель напрямую влияет не только на доступность средств для реального сектора экономики, но и для всех белорусов. Как результат –банковские кредиты станут еще доступнее.

Ставка рефинансирования снизится еще на 0,5 %

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