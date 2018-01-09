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Ставку кредита при адресном субсидировании жилья приравняли к ставке рефинансирования

09.01.2018 - 19:38

Новости Беларуси. Крупнейший банк страны снизил ставку по вновь заключаемым кредитным договорам по адресному субсидированию жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь она равна ставке рефинансирования.

В банк уже обратились за получением кредита почти 3000 белорусов. Напоминаем, объем строительства жилья для многодетных семей в 2018 году планируется удвоить. В планах построить 4 миллиона квадратных метров, 900 тысяч из которых – с господдержкой.

Больше новостей экономики за 9 января здесь.

Ставку кредита при адресном субсидировании жилья приравняли к ставке рефинансирования

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