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Ставку сделали в Слуцке: обладателя выигрыша в 225 тысяч разыскивают организаторы лотереи

08.11.2017 - 14:23

Новости Беларуси. Обладателя крупного выигрыша разыскивают организаторы одной из национальных лотерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма составляет 225 тысяч 247 рублей.

Известно, что ставку сделали в Слуцке, а составить комбинацию из пяти чисел счастливчик доверил компьютеру. При этом самому игроку ставка обошлась всего в 1,5 рубля.

Александр Хромылев, генеральный директор компании оператора электронных интерактивных игр:
Мы, безусловно, ждем победителя. Мы готовимся его встречать и сделаем все так, чтобы этот день запомнился как человеку, который выиграл джек-пот, так и всем сотрудникам нашей компании.

По условиям лотереи, деньги будут ждать владельца полгода.

Если же он не объявится, организаторы перечислят средства в госбюджет.

Ставку сделали в Слуцке: обладателя выигрыша в 225 тысяч разыскивают организаторы лотереи

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