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Стихи, рассказанные руками, и 12 чудес: чем удивит СТВ в новогоднюю ночь?

20.12.2016 - 20:23

Новости Беларуси. Чудеса в новогоднюю ночь: СТВ готовится к самому ожидаемому празднику.

12 звезд, 12 ярких номеров и самые искренние поздравления не только от известных персон.

Создатели шоу и авторы сценария обещают много сюрпризов. Что из этого получается? На съемочную площадку заглянули в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артисты сменяют который по счету наряд, операторы СТВ выстраивают тысячный кадр, гримеры телеканала поправляют сотую прическу теледивы. На съёмочной площадке 12 чудес в волшебную ночь полный аншлаг.

Илья Максимов, телеоператор СТВ:
Идет уже 10 час работы. Конечно, требуется максимальная концентрация, чтобы не испортить продукт.

Владимир Слиж, телеоператор СТВ:
В 10 утра мы сели. Выходишь – видишь, что темнеет. Время летит незаметно!

Пока одни удивляют номером на сцене, за кулисами удается застать и тех, распевается в «непростых условиях». Вместо микрофона – телефон, вместо сцены – на удачу свободный угол.

Анастасия Лейкина, победитель проекта «Поющие города. Третий сезон»:
Песня про то, как Ваня-тракторист полюбил городскую девушку. Я буду именно той городской девушкой.

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:
Атмосфера тут какая-то необычная, хотя до Нового года еще достаточно много времени. Но ощущение, что вот-вот он, уже буквально через несколько минут.

Звездных имен на праздничном шоу будет немало: Эдуард Ханок, Ирина Дорофеева, Жанет, группа «Лас-Вегас» и еще десятки артистов.

За новогоднюю ночь они успеют выступить в самых запоминающихся образах. Сценаристы обратились к опыту традиционного и вновь оказавшегося в тренде «Голубого огонька». Звезды займут свои места за столиками перед сценой, где будет все: и эстрадные номера, и театральные постановки и даже стихи, прочитанные руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Наши исполнители, наши победители проекта «Поющие города», участники «Две звезды» вместе с актерами жестового театра расскажут свои новогодние истории зрителям.

Надо сказать, сюрпризов будет немало. В волшебную ночь, после боя курантов, не пропустите настоящее чудо на СТВ.

Стихи, рассказанные руками, и 12 чудес: чем удивит СТВ в новогоднюю ночь?

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