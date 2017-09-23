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Сто лет с читателем: газета «Звязда» отмечает юбилей со дня выхода первого номера в печать

23.09.2017 - 16:58

Новости Беларуси. Одна из старейших газет Беларуси – «Звязда» –  продолжает принимать поздравления. В 2017 году издание празднует столетие со дня выхода первого номера в печать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетельница сотен исторических событий она всегда оставалась на острие. Военный период – особый в жизни издания. «Звяздоуцы» со всей страной поднялись на защиту Родины. Отпечатанная в подпольной типографии, газета выходила в оккупированном Минске. Сегодня «Звязда» – это холдинг, в который входят десять изданий. 

Павел Сухоруков, директор – главный редактор Издательского дома «Звязда»:
Трэба не адрывацца ад тых праблем, якія ёсць у грамадстве, трэба як мага праўдзівей апісваць тое, што мы бачым, і тады чытач будзе. А выкарыстоўваць трэба ўсе інфармацыйныя тэхналогіі, усе падыходы, каб не страціць чытача.

«Родная газета на родной мове» держит не только формат, но и марку. Политика, экономика, культура, история – лишь краткий список тем. «Звязда» выходит тиражом в 20 тысяч экземпляров. Имеет преданных читателей, а также интернет-версию.

Сто лет с читателем: газета «Звязда» отмечает юбилей со дня выхода первого номера в печать

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