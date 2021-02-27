«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?
Новости Беларуси. На минских станциях диагностики нескончаемый поток клиентов. С 1 марта вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им предусмотрена возможность (но пока она не реализована) штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно. Только за январь его прошли около 200 тысяч машин.
Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?
Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений. Так, например, за управление транспортным средством без техосмотра или без ремня безопасности, за невыставленный знак аварийной остановки во время какой-нибудь поломки автомобиля можно уже получить предупреждение. Кроме того, с 1 марта за непройденный техосмотр ответственность будет нести уже владелец автомобиля.
В перспективе автолюбителей будут привлекать к ответственности с помощью камер автоматической фиксации. «Письмо счастья» может прийти не только за превышение скорости, но и за отсутствие страховки и техосмотра, движение по полосе для общественного транспорта и проезд на красный свет.
С 1 марта за вождение в нетрезвом виде высшей мерой наказания станут штраф в размере около 6 тысяч рублей и лишение водительских прав на 5 лет.
Стоим более двух часов, чтобы пройти ТО. Что сейчас происходит на минских станциях диагностики?
Новости Беларуси. На минских станциях диагностики нескончаемый поток клиентов. С 1 марта вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им предусмотрена возможность (но пока она не реализована) штрафовать за отсутствие техосмотра удаленно. Только за январь его прошли около 200 тысяч машин.
К слову, в Минске более 30 станций диагностики. Возле них выстраиваются длинные очереди. На сайте «Белтехосмотра» ближайшая онлайн-запись только на середину марта. На одно транспортное средство, по словам операторов станции, уходит в среднем от 15 до 30 минут.
«Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?
Для прохождения ТО нужна сама машина, укомплектованная аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки, водительское удостоверение, техпаспорт и страховка.
Сергей Бекер:
– Приехали именно сегодня, потому что работаю водителем-дальнобойщиком. Получилось свободное время сегодня, сегодня приехали проходить.
– Более двух часов стоите?
– Ну да, получается более двух часов.
Максим Ковалев:
Сегодня уже вторую машину пригнал на техосмотр. С утра на первой машине я приехал в 6 часов, тут уже машин 20 было. Где-то часов до 10 я прошел на первой машине. Сейчас приехал где-то с обеда. До вечера, до закрытия я еще успеваю пройти на второй машине.