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Столетие отмечает КГБ Беларуси: как поздравляют юбиляров

15.12.2017 - 15:45

Новости Беларуси. Век на страже безопасности. Столетний юбилей отмечают органы государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По случаю этой даты в белорусскую столицу прибыли делегации из 24 стран. С участием иностранных гостей состоялась церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой».

Участники посетили музей Великой Отечественной войны. К знаковой дате сотрудники музея подготовили тематическую экспозицию, посвященную истории КГБ. 

Валерий Надточаев, ученый секретарь белорусского государственного музея Великой Отечественной войны:
Сто лет – это достаточно большой период и он позволяет оценить как преемственность, так и традиции, которые сложились, которые продолжают жить, и оценить качество.  

Задача КГБ не меняется десятилетиями: это защита национальной безопасности страны и народа. Завершится празднование большим концертом, который пройдет 15 декабря во Дворце Республики.

Столетие отмечает КГБ Беларуси: как поздравляют юбиляров

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