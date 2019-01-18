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Столетний юбилей отмечает белорусская дипломатическая служба

18.01.2019 - 09:22

Новости Беларуси. За годы независимости Республика Беларусь добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые перспективные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство иностранных дел было и остается на «передовой» борьбы за реальную независимость и повышение роли Беларуси в мире. 18 января в Национальном академическом Большом театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Вниманию гостей – праздничный концерт.

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