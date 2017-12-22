Столкновение Ford и фуры в Борисове: водитель легковушки погиб, 18-летняя пассажирка в реанимации

Новости Беларуси. В Борисове произошло столкновение легкового автомобиля и фуры.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкма, инцидент случился вечером 21 декабря. Водитель Ford не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой Scania.
Водитель легкового автомобиля скончался на мете ДТП, а 18-летняя пассажирка доставлена в реанимацию. Все, кто находился в салоне Ford, не были пристегнуты.
Фото: УГКСЭ по Минской области
Проводится проверка и ряд экспертиз.
В конце ноября под Минском произошла страшная авария с участием Ford.
Автомобиль столкнулся с автобусом, водитель легковушки погибла (подробности здесь).