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Столкновение трамвая и Nissan в Минске: кадры с места событий

05.02.2018 - 10:38

Новости Беларуси. В Минске произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая.

По информации МЧС, авария случилась вечером 4 февраля на улице Якуба Коласа.

Фото: МЧС

Легковой автомобиль Nissan столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту №1. Водитель Nissan был деблокирован из транспортного средства сотрудниками МЧС.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: МЧС

В конце минувшего года в Минске произошло ДТП с участием общественного транспорта.

На Площади Победы пассажирский автобус въехал в легковой автомобиль – здесь подробнее.

Фото: МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС

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