Столкновение трамвая и Nissan в Минске: кадры с места событий

Новости Беларуси. В Минске произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая.

По информации МЧС, авария случилась вечером 4 февраля на улице Якуба Коласа.

Фото: МЧС

Легковой автомобиль Nissan столкнулся с трамваем, следовавшим по маршруту №1. Водитель Nissan был деблокирован из транспортного средства сотрудниками МЧС.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: МЧС

В конце минувшего года в Минске произошло ДТП с участием общественного транспорта.