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Лобовое столкновение ВАЗ и Peugeot в Минске: пострадал 25-летний водитель

26.01.2018 - 10:49

Новости Беларуси. 26 января рано утром произошло ДТП на ул. Железнодорожной в Минске.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 25-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Peugeot, в салоне которого находились 30-летний водитель и пассажир.

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Водителя ВАЗа госпитализировали. Причина аварии устанавливается. 

19 января в Ивьевском районе произошло тройное ДТП.

Столкнулись Opel, Citroen и ВАЗ – здесь подробнее.

Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

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