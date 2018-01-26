Лобовое столкновение ВАЗ и Peugeot в Минске: пострадал 25-летний водитель

Новости Беларуси. 26 января рано утром произошло ДТП на ул. Железнодорожной в Минске.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 25-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Peugeot, в салоне которого находились 30-летний водитель и пассажир.
Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь
Водителя ВАЗа госпитализировали. Причина аварии устанавливается.
19 января в Ивьевском районе произошло тройное ДТП.
Столкнулись Opel, Citroen и ВАЗ – здесь подробнее.