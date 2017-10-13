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«Стоп наркотики»: в Минске выбрали лучший студенческий социальный ролик о вреде наркомании

13.10.2017 - 00:43

Новости Беларуси. Масштабная акция «Стоп наркотики»: в Минске подвели итоги конкурса на лучший социальный ролик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студенты ВУЗов больше месяца готовили видео о профилактике наркомании. Победила команда БГУ.

Участникам также предложили оценить работы коллег и выбрать наиболее удачную.

Участница:
Спорт – это прекрасная альтернатива наркотикам и другим вредным привычкам. Спорт сможет победить такую насущную проблему в нашем обществе.

Медики обеспокоены: наркомания молодеет.

Зависимости более тяжелые, да и появляются они быстрее. Правда, и успехи есть: по сравнению с 2016 годом несчастных случаев по причине передозировки стало вдвое меньше.

«Стоп наркотики»: в Минске выбрали лучший студенческий социальный ролик о вреде наркомании

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