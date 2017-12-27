Стоянка последних поездов метро в Минске увеличена до 3 минут

Новости Беларуси. Приятная новость для минчан и гостей столицы: последний поезд в минском метро будет дольше ожидать пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличивается время стоянки на пересадочных станциях «Октябрьская» – «Купаловская». Чтобы перейти с одной линии метро на другую, у пассажиров будет 3 минуты.

График движения последних поездов на других станциях также изменится.

Новшества коснуться и наземного транспорта. Контролеры теперь будут работать с 05:00 до 01:00. У заядлых безбилетников практически не останется шансов избежать оплаты проезда.