«Страну никогда не предадим и никогда не продадим». Что говорят белорусы на акциях в поддержку мира и безопасности?
Новости Беларуси. По всей стране в больших и малых городах 21 ноября прошли традиционные акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабными событиями нынешней субботы стал автомобильный пробег и концерт авторской песни в Центральном Доме офицеров.
О белорусах, которые не в силах молчать, в репортаже Вероники Кудринецкой.
Одна страна – одна история. Сотни белорусских автолюбителей из разных уголков Синеокой стали частью уже традиционного масштабного автопробега «За единую Беларусь!» Обязательный атрибут акции – машина и государственная символика. Но если четырехколесного нет – не беда, тут с радостью брали попутчиков.
«Детям тоже интересно. Они с вечера готовятся». Что говорят участники масштабного автопробега?
Люди разных возрастов и профессий – все держат курс на Жировичи, духовную столицу страны. 200 километров туда и обратно с короткими остановками в Дзержинске, Столбцах, Несвиже и Слониме, чтобы могли присоединиться единомышленники.
Последние приготовления и в дорогу. Магистрали раскрашиваются в красно-зеленые цвета. Символично, что автопробег совпал с православным праздником – Днем архангела Михаила. Днем, когда тысячам неравнодушных сердец так нужна вера в светлое будущее.
200 километров в пути, и колонна на месте. Участники автопробега высаживают молодые деревья как символ любви и заботы о своей земле. Автомарафон собрал уже тысячи километров и не меньше сердец белорусов, которые точно знают, зачем поднимают над головой национальный флаг.
В это же время в Центральном Доме офицеров бились в такт сердца таких же белорусов, для которых слова о патриотизме и верности родине наполнены особым смыслом.
Наталья Ембулаева:
Я горжусь нашим Президентом. У нас много образованных и благодарных людей. И мы нашу страну никогда не предадим и никогда не продадим. Мы надежны как Брестская крепость, и все у нас будет хорошо.
Там прошёл концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», который тепло встречали зрители. Музыкальное торжество стало финальным аккордом масштабной акции «За единую Беларусь!» Участие в концерте мог принять любой желающий.
«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров
Чтобы мы объединялись, чтобы мы, патриоты нашей страны, чувствовали эту поддержку, чувствовали любовь друг от друга.
Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. Всех исполнителей объединила общая нить – любовь к родной Беларуси и желание с уверенностью смотреть в будущее.
Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Акции, наполненные желанием сохранить достижения своей страны и вместе идти в счастливое будущее по пути, который выстраивался 26 лет, продолжатся и завтра. А сегодня отсюда, из сердца Минска, еще раз на весь мир гордо прозвучало: «Мы за единую Беларусь!»
Полковник высказался о коллегах: «Люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой»
Новости Беларуси. По всей стране в больших и малых городах 21 ноября прошли традиционные акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабными событиями нынешней субботы стал автомобильный пробег и концерт в Центральном Доме офицеров. Там прошёл концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», который тепло встречали зрители. Музыкальное торжество стало финальным аккордом масштабной акции «За единую Беларусь!» Участие в концерте мог принять любой желающий.
«Очень много людей откликнулось». Концерт авторской песни «Сохраним мирную Беларусь» прошёл в Доме офицеров
Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. Всех исполнителей объединила общая нить – любовь к родной Беларуси и желание с уверенностью смотреть в будущее.
Ольга Кривошеева, руководитель ансамбля «Тимпан»:
Хочется видеть любовь в глазах людей, идущих тебе навстречу, хочется всех обнять и сказать всем: «Люди, давайте будем жить дружно, мирно в хорошей, красивой, счастиливой стране».
Андрей Дудкин, командир войсковой части, полковник:
Хочется, чтобы другие понимали, что люди в форме – это не фишки, не роботы, это люди с душой.
Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной Беларуси, многократный рекордсмен мира и Европы:
Пожалуйста, остановитесь, уже достаточно в мире пролито крови. Давайте сохраним нашу землю в мире, покое и радости.
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