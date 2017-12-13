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Стратегию развития науки обсудят на II Съезде ученых в Минске 13 декабря

13.12.2017 - 09:32

Новости Беларуси. Доля прорывных научных исследований в ближайшие два десятилетия должна составить 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу перед белорусскими учеными ставит Стратегия развития науки.

13 декабря в Минске этот документ обсудят ведущие отечественные и зарубежные эксперты.

Белорусская столица принимает II Съезд ученых. Участие в работе форума примет и Президент Александр Лукашенко. Подобная встреча проходила 10 лет назад, и все это время специалисты Академии наук работали над планом развития всей научной отрасли.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Выделяется 3 этапа. Каждый этап имеет свои акценты, особенности. Если на первом этапе это модернизация, совершенствование существующей экономики, следующий этап – это переход на цифровую экономику. И дальше – это интеллектуализация общества. Ведь интеллектуальное общество предполагает – как в мире, так и в Беларуси – формировать основу ВВП.

Съезд начал работу 12 декабря сразу на двух площадках, одна из которых собрала молодых ученых. Около 300 специалистов представили свои изобретения в области робототехники, медицины, безопасности. На примере успешных стартапов обсуждали, как создавать и грамотно продавать свой продукт.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Молодые ученые – это неотъемлемая составляющая каждого научного коллектива. И те достижения, которые у нас есть, начиная от фундаментальных наук, в области физики, оптоэлектроники, и заканчивая многими прикладными вещами, связанными с конструированием и в энергетической сфере, – конечно, молодые ученые тоже себя находят.

13 декабря работа II Съезда ученых продолжится. Разговор состоится во Дворце Республики, который соберет более 2000 ведущих ученых.

Стратегию развития науки обсудят на II Съезде ученых в Минске 13 декабря

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