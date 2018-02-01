﻿ Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Задачи выполнены в полном объёме: в Вооружённых Силах Беларуси завершилась комплексная проверка боевой готовности

01.02.2018 - 23:14

Новости Беларуси. Задачи выполнены, цели достигнуты. В Вооруженных Силах Беларуси завершился очередной этап комплексной проверки боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинскими частями и подразделениями различных родов войск был решён ряд учебно-боевых задач. В частности, выполнены контрольные стрельбы из вооружения боевых машин пехоты, танков, стрелкового оружия и гранатометов.

Разведчики приняли участие в тактико-специальной тренировке. Кроме этого, полетами контрольных целей были проверены дежурные силы по противовоздушной обороне, часть авиации отрабатывала рассредоточение на другие аэродромы.

Все поставленные перед военными задачи выполнены в полном объеме. Сейчас техника и личный состав возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Стрельба из вооружения боевых машин, специальные тренировки: в Вооружённых Силах Беларуси завершился этап комплексной проверки боевой готовности

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев
Первые юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил нашли своих героев
«Части выходят в районы погрузки»: в Беларуси началась комплексная проверка ряда воинских частей и соединений
«Части выходят в районы погрузки»: в Беларуси началась комплексная проверка ряда воинских частей и соединений
Способен проехать после пробития колеса 100 километров: в Беларусь прибыла партия бронеавтомобилей «Дракон»
Способен проехать после пробития колеса 100 километров: в Беларусь прибыла партия бронеавтомобилей «Дракон»
Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений
Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений
Оставить неприятеля без связи. Автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи передали в Вооруженные Силы Беларуси
Оставить неприятеля без связи. Автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи передали в Вооруженные Силы Беларуси
Все для комфортной жизни и успешной службы. После реконструкции открыт военный городок на полигоне Борисовский
Все для комфортной жизни и успешной службы. После реконструкции открыт военный городок на полигоне Борисовский
Особенно почетно заступать в преддверии Нового года: в Логойском районе началось боевое дежурство у зенитчиков
Особенно почетно заступать в преддверии Нового года: в Логойском районе началось боевое дежурство у зенитчиков
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
В белорусской армии появились новые станции для радиоэлектронной борьбы: фотофакт
Все новости по теме Вооруженные силы Республики Беларусь
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru