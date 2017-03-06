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Стреляли по колесам, чтобы остановить пьяных водителей: видео с авторегистратора ГАИ

06.03.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Сотрудникам ГАИ Минщины дважды пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить правонарушителей. Первый случай произошел в Слуцком районе, когда водитель на машине с неработающими фарами и без номерных знаков не остановился по требованию автоинспекторов.

Экипажи ГАИ отправились в погоню. В результате правоохранителям пришлось стрелять по колесам.

За рулем находился 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, он уже четыре раза привлекался к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

А в Столбцовском районе сотрудники ГАИ стреляли по колесам нарушителя, который угнал авто.

Вызов поступил из деревни Николаевщина. Преступник на украденой машине двигался в сторону райцентра. С поврежденным колесом автомобиль все-таки продолжил движение и уже в дворах города угонщика задержали.

Им оказался 23-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он уже был судим за угон автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стреляли по колесам, чтобы остановить пьяных водителей: видео с авторегистратора ГАИ

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