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Строевая подготовка, сборка оружия, полезный рацион: как новое пополнение осваивается в учебном центре в Печах?

25.11.2017 - 20:24

Новости Беларуси. Учебный центр в Печах принял новое пополнение. К начальной военной подготовке приступили около двух с половиной тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После резонансной смерти солдата Коржича, эта часть на особом контроле. 

Для Вячеслава эти минуты волнительные. Вот-вот и гражданка. В копилке достижений молодого человека немало бонусов. Теперь и звание появилось – сержант и командир миномётного расчета. А службу в учебном центре в Печах считает пройденным и нужным в жизни этапом.

Вячеслав Воробьев, сержант:
Самое, что запомнилось первая стрельба с миномёта со своего оружия. В начале всем тяжело, а потом постепенно легче становится, характер меняется у человека, он взрослеет, закаляется. Так что армию стоит всем пройти. 

Наталья Воробьева:
Совсем изменился, характер у него поменялся. Он до этого был очень добрым, хорошим, относился ко мне хорошо, но армия пошла на пользу. 

72-ой учебный объединённый центр в Печах – самый крупный в Беларуси. Здесь готовят военнослужащих по 85 специальностям, к слову, учебный процесс на уровне Военной академии. С появлением нового руководителя в центре ряд изменений, в том числе повторная аттестация офицерского состава. И для нового пополнения – новые правила.  

Владислав Будик, начальник 72-го Гвардейского объединённого учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил:
С первых дней пребывания военнослужащего нового пополнения разрешено общаться с родителями, родители имеют возможность побывать в казарме, ознакомится с условием размещения быта своих сыновей, встретится с командованием.

Евгений в армии всего пару дней, а уже, признается, втянулся в непривычный режим. Планирует даже остаться здесь на дальнейшую службу.

Евгений Федечко, рядовой нового пополнения:  
Хорошее отношение от наших руководителей, от сержантов, наших командиров взвода. 

Новобранцы готовятся примерить новую форму! Старшие коллеги передают опыт в обращении с мундиром. Сегодня и первое занятие по огневой подготовке. Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием.

Кирилл Щербаков, рядовой нового пополнения:
Ничего сложного в этом нет. Главное знать последовательность разборки и сборки. Строевая подготовка, устав, и вот у нас был первый урок по оружию.  

Кормят хорошо и всё вкусно – отвечают военнослужащие на вопрос о еде. Рацион разнообразный – мясо, рыба, овощи. А иногда балуют и десертами.

Наталья Сёмкина, помощник начальника продовольственной службы тыла 72-го объединённого учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:
Выдают сырки творожные с изюмом, дают йогурты, делают творожную запеканку для того, чтобы было более вкусно и по-домашнему. 

После окончания курса начальной военной подготовки новобранцы примут военную присягу. Ритуал состоится в Печах 16 декабря. 
 

Строевая подготовка, сборка оружия, полезный рацион: как новое пополнение осваивается в учебном центре в Печах?

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