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«Строитель» не смог взять реванш в матче с «Милли Пьянго» и вылетел из Кубка вызова

01.02.2018 - 01:49

Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» 31 января также выходил на еврокубковую стезю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ответной игре одной восьмой финала Кубка вызова парни Александра Сингаевского пытались взять реванш за поражение двухнедельной давности у «Малие Милли Пьянго» из Турции.

Перед ответным матчем только и разговоров было что о трехлетней давности противостоянии этих же клубов. Тогда «Строитель» также в первой игре всухую уступил на выезде, зато дома взял реванш и прошел дальше. Впрочем, в «Строителе» эти матчи хоть и помнили, но параллелей не проводили.

Михаил Косач, доигровщик ВК «Строитель»:
Особо не обсуждали, так как в этом составе, который сейчас играет в «Малие Милли Пьянго», практически никого не осталось. Поэтому судить по той игре нельзя. Совершенно новая команда, новые люди. Совершенно по-другому надо играть.

Сергей Акулич, нападающий ВК «Строитель»:
Абсолютно другая команда. Хоть название то же, состав игроков полностью другой. Поэтому ничего схожего с той командой не было.

Первый сет сложился до банальности обидно: минчане долго вели, но победные сливки сняли турки – 24:26. «Строитель» завелся, заискрил и, казалось, вышел на победную тропу – 25:20 и 25:15 во второй и третьей партиях. Ну всё турки, держитесь!

Но вот тут-то наши волейболисты и потеряли нити игры. Весь четвертый сет они отыгрывались и не спаслись – 19:25. А после, словно истратив всё топливо, с пустыми баками откатали пятую партию– 12:15.

Сергей Акулич:
Первую партию вели, вроде наша выигрышная партия. Проиграли сет. Потом завелись, уверенно провели, потом опять какой-то спад. Надо было выигрывать как минимум три сета сразу. Немного не получилось.

Михаил Косач:
Начали хорошо, выбились с приема. На блоке где-то в защите играли. Потом немножко не повезло: рассыпались на блоки, начали много отбивать. Здесь и поплыли сразу, и сразу пошли ошибки в приеме.

«Малие Пьянго» ликует – 3:2 в его пользу в ответной игре. Турецкий клуб продолжает борьбу за Кубок вызова, ну а «Строитель» теперь сосредоточится на внутреннем чемпионате.

«Строитель» не смог взять реванш в матче с «Милли Пьянго» и вылетел из Кубка вызова
Матч «Строитель» – «Малие Пьянго»
Фото. Матч «Строитель» – «Малие Пьянго»
Матч «Строитель» – «Малие Пьянго»
Фото. Матч «Строитель» – «Малие Пьянго»
Матч «Строитель» – «Малие Пьянго»
Фото. Матч «Строитель» – «Малие Пьянго»

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