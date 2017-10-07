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«Строитель» обыграл «Шахтер» в первом в истории матче за Суперкубок Беларуси

07.10.2017 - 21:39

Новости Беларуси. Первый раз в истории отечественного волейбола был разыгран Суперкубок страны среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке сошлись чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» и минский «Строитель», чью семилетнюю победную гегемонию горняки нарушили в прошлом сезоне. Что касается битвы за новый трофей, как и предполагалось, борьба была упорной и зрелищной. Но всё же первым обладателем Суперкубка стал «Строитель», переиграв оппонента в четырех партиях.

Помимо внутреннего чемпионата, «Шахтер» и «Строитель» готовы представить нашу страну и на международной арене. Горняки будут играть матч в квалификации Лиги Чемпионов с израильским «Маккаби» в октябре, а «Строитель» начнет баталии в Кубке вызова ЕКВ в декабре.

«Строитель» обыграл «Шахтер» в первом в истории матче за Суперкубок Беларуси

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