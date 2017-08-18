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Строительство парка аттракционов, велодорожек и других зон отдыха: парк имени Уго Чавеса готовится к Дню города

18.08.2017 - 22:49

Новости Беларуси. В день города парк имени Уго Чавеса станет главным местом гуляний жителей Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Территорию парка стремительно облагораживают и дополняют новыми фишками. Вскоре здесь найдется место для футболистов и воркаутеров. Обещают подвезти необходимое оборудование, будет и где пожарить шашлык. А также здесь высадят новые аллеи (пока подбирают названия).

Горожане:
Вот те горки мне нравятся большие.

Мне нравится на горочке.

А мне нравится на качелях.

Денис Драпей, заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Мы построили детские игровые комплексы здесь – футбольные и площадку для волейбола и баскетбола. Сделали открытую площадку для массовых гуляний, ориентировочно где-то на 2000 человек. В перспективах у нас строительство системы видеонаблюдения для обеспечения правопорядка и, соответственно, строительство парка аттракционов, велодорожек и других зон отдыха.

Строительство парка аттракционов, велодорожек и других зон отдыха: парк имени Уго Чавеса готовится к Дню города

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