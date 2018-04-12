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Строительство завода в Турции, нефтехимическая отрасль: какие ещё направления собираются развивать совместно Беларусь и Азербайджан?

12.04.2018 - 21:39

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Азербайджана – это дружественные контакты на самом высоком государственном уровне, растущие экономические показатели, углубленный взаимный интерес, культурные связи и поддержка на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2017 года товарооборот превысил 160 миллионов долларов. Белорусский экспорт существенно преобладает над импортом. Основные торговые позиции: тракторы и седельные тягачи, продовольствие, продукция деревообработки, лекарства, нефтепродукты. В начале апреля Баку посетила наша правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко. Побывали в том числе и на Гянджинском заводе, где с конвейера сошел 10-тысячный трактор МТЗ.

Азербайджан отмечает вклад нашего машиностроения в развитие экономики: созданы рабочие места, а совместная продукция позволила выйти на рынки третьих стран. На заводе помимо тракторов собирают и наши МАЗы. Планируют освоить и выпуск техники «Гомсельмаш». Пока же достигнуты договоренности о новых поставках.

Федор Домотенко, генеральный директор МТЗ:
Был подписан контракт на 2,5 тысячи единиц техники в виде трактора-комплекта для Гянджинского автомобильного завода на 2018 год. Последний вопрос, который мы рассматривали, строительство завода в Турции.Это будет белорусско-азербайджанский трактор, который будет собираться в Турции.

Азербайджан нацелен на развитие агросектора и воссоздание промышленных предприятий. И здесь белорусский опыт и возможности придутся кстати. Перспективными направлениями для сотрудничества также считают нефтехимическую отрасль, фармацевтику, транспорт, продовольственные поставки. Идут переговоры по новым совместным проектам.

В 2017 году в экономику Беларуси привлечено свыше 11 миллионов долларов инвестиций из Азербайджана. В настоящее время у нас реализуются три совместных инвестпроекта. Кроме того, в Беларуси функционирует почти 60 предприятий с азербайджанским капиталом.

Строительство завода в Турции, нефтехимическая отрасль: какие ещё направления собираются развивать совместно Беларусь и Азербайджан?

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