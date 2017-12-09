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«Студентом года-2017» стала второкурсница ГрГУ им. Янки Купалы Александра Радкович

09.12.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Лучшие в учёбе, науке и спорте. Студента года выбрали в Беларуси. Титул оспаривали 10 человек – все победители региональных туров конкурса. Более 40 ВУЗов и  300 студентов со всей страны старались попасть в десятку лучших. Для этого будущие инженеры, врачи, экономисты  и спасатели проявили смекалку и прошли не одно испытание, оценка за которое не пойдёт в зачётку.

Александра Радкович, победитель конкурса «Студент года»:
На сённяшні дзень я з’яўляюся пераможцам конкурса «Красамоўства Цыцэроніі», з’яўляюся стэпендыятам другой ступені фальклорнага конкурсу «Гарадзенская беларусачка».

Александра – будущий учитель белорусского языка и литературы. Победительница учится на втором курсе филфака ГрГУ имени Янки Купалы.

Дмитрий Туронок,  секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:
Два конкурса проходят заочно, можно сказать, что это домашнее задание для студентов. Это конкурс портфолио и конкурс – видеоролик «Я студент». И три конкурсных испытания, которые проходят на самой сцене. В этом году республиканский конкурс объединён общей тематикой.  

Работа в команде, умение презентовать себя и творческий подход во всём. Жюри оценивало конкурсантов по десятибалльной системе.  Помимо титула «Студент года» победитель получил в подарок смартфон.

«Студентом года-2017» стала второкурсница ГрГУ им. Янки Купалы Александра Радкович

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