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Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью собрать деньги для 9-летней девочки, у которой пораженён костный мозг

20.12.2017 - 22:01

Новости Беларуси. В Рождество твори добро. Благотворительную акцию провели в Белорусском государственном университете культуры и искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотни студентов и педагогов объединило неравнодушие к судьбе тяжелобольной 9-летней Насти Питерской. У девочки – поражение костного мозга.

Для лечения ей срочно нужно более 200 тысяч рублей. Студенты музыкального факультета сегодня дали большой концерт. 

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Делаем это ещё и для того, чтобы воспитывать в наших студентах чувство сострадания, эмпатию, сопереживание, потому что любая волонтёрская деятельность, любое действие на сотворение добра, оно способствует тому, чтобы мы формировали настоящую, здоровую, духовно-развитую личность.

Дмитрий Куприянюк, заместитель декана факультета музыкального искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Мы должны верить в чудо. В преддверии новогодних, рождественских праздников должно оно случиться. Настя обязательно должна выздороветь.  

Это уже третья такая акция. Продлится она до 8 февраля. Помочь в сборе средств может каждый. Сделать это можно на музыкальном факультете университета. 

Студенты и педагоги БГУКИ провели благотворительный концерт с целью помочь собрать деньги 9-летней девочке, у которой пораженён костный мозг

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