новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Студенты из Шанхая провели две недели в летней школе БГТУ

28.07.2017 - 22:58

Новости Беларуси. Студенческий обмен. Молодежь из Китая – в Минске. Студенты-полиграфисты из Шанхая провели две недели в летней школе Белорусского государственного технологического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гости из Поднебесной не только посетили лекции и практические занятия, но и восхитились красотами белорусской столицы.

Андрей Сакович, проректор по учебной работе Белорусского государственного технологического университета:
Так как они полиграфисты, с большим интересом обзнакомились с Национальной библиотекой, с фондами, которые есть в библиотеке, и проявили большой интерес к полиграфической промышленности.  

Чен Ксинлей, студент Шанхайского колледжа полиграфии и печати (КНР):
У вас прекрасная погода. Очень дружелюбные люди. Ваши преподаватели много рассказывали о вашей культуре, а студенты помогали в повседневной жизни.

Китайские студенты приехали в Минск с ответным визитом. В начале июля молодежь БГТУ провела две неделе в Шанхае.

Студенты из Шанхая провели две недели в летней школе БГТУ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Поставки на $20 млн: Беларусь и Китай определили сумму продаж мяса говядины
Поставки на $20 млн: Беларусь и Китай определили сумму продаж мяса говядины
Документ о сотрудничестве белорусских и китайских правоохранителей подписали 25 июля
Документ о сотрудничестве белорусских и китайских правоохранителей подписали 25 июля
Китай выделит средства на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске
Китай выделит средства на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске
Посол Беларуси в КНР: Предлагается в белорусско-китайских отношениях 2018 год объявить годом туризма
Посол Беларуси в КНР: Предлагается в белорусско-китайских отношениях 2018 год объявить годом туризма
Нас очень хорошо встретили: первый день китайского спецназа на белорусских учениях
Нас очень хорошо встретили: первый день китайского спецназа на белорусских учениях
В Китае на Новый год есть обычай дарить замороженного карпа: Беларусь планирует поставки рыбы в КНР
В Китае на Новый год есть обычай дарить замороженного карпа: Беларусь планирует поставки рыбы в КНР
«Мы хотим, чтобы наш народ попробовал безопасные и качественные белорусские продукты»: соглашение о поставках продуктов в Китай подписали в Минске
«Мы хотим, чтобы наш народ попробовал безопасные и качественные белорусские продукты»: соглашение о поставках продуктов в Китай подписали в Минске
Беларусь готова наращивать поставки говядины на китайский рынок
Беларусь готова наращивать поставки говядины на китайский рынок
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru