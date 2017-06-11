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Студотряды Минска – какие будут, куда поедут и сколько платят: «Большой город»

11.06.2017 - 19:31

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о возможности поработать на каникулах в  студотрядах. Всё об этом рассказал первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ» Сергей Михайлович Клишевич.

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