﻿ Суд Центрального района Минска вынес приговор главврачу УЗ «Пинская центральная больница» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Суд Центрального района Минска вынес приговор главврачу УЗ «Пинская центральная больница»

13.04.2018 - 16:33

Новости Беларуси. 12 апреля судом Центрального района Минска вынесен приговор бывшему главному врачу и врачу лабораторной диагностики УЗ «Пинская центральная больница».  

Как сообщает Верховный суд, фигуранты признаны виновными в получении взятки и получении взятки повторно.  

Путём поглощения менее строгого наказания более строгим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также фигуранты на 3 года лишены права занимать определённые должности.  

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.  

По сведениям БЕЛТА, 18 апреля 2017 года главврача Пинской больницы задержали с поличным при получении взятки в размере 2 800 евро. Сообщается, что медработник регулярно получал откаты, помогая победить нужному поставщику в тендерных торгах.  

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Евгений Архиреев
Топ-менеджеру белорусского «Технобанка» светит 7 лет тюрьмы
Изображение носит иллюстративный характер
При получении взятки задержан директор Департамента по авиации Минтранса
У Латвіі зволілі падазронага ў карупцыі кіраўніка Цэнтрабанка
У Латвіі зволілі падазронага ў карупцыі кіраўніка Цэнтрабанка
В Латвии коррупционный скандал: обвиняется руководитель главного банка страны
В Латвии коррупционный скандал: обвиняется руководитель главного банка страны
«Я не верю, что министр об этом не знал». Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта
«Я не верю, что министр об этом не знал». Александр Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта
Президент Беларуси: «Сегодня в тюрьме сидельцев за коррупцию больше, чем за убийство и другие тяжкие преступления»
Президент Беларуси: «Сегодня в тюрьме сидельцев за коррупцию больше, чем за убийство и другие тяжкие преступления»
«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича
«Какой это министр?» Лукашенко об отставке Амельяновича
Обвиняемые во взяточничестве в системе Министерства лесного хозяйства признали свою вину
Обвиняемые во взяточничестве в системе Министерства лесного хозяйства признали свою вину
Все новости по теме Коррупция
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru