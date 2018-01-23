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Суд в уголовном деле о гибели роупджампера пройдет 23 января

23.01.2018 - 09:24

Новости Беларуси. 23 января суд поставит точку в уголовном деле о гибели роупджампера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвиняемому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

Напомним, предприниматель из Минска организовывал для желающих прыжки с трубы высотой в 70 метров. 18 июня один из прыгунов разбился на глазах у десятков людей – не сработали страховочные тросы. Как выяснилось в ходе следствия, организатор не закрепил как следует веревку и не использовал дополнительные средства безопасности.

Прокурор просит для обвиняемого три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также выплату компенсации в размере 1000 рублей для родственников погибшего.

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Суд в уголовном деле о гибели роупджампера пройдет 23 января

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